În timp ce profesorii protestează în Piața Marii Adunări Naționale, premierul Vasile Tofan spune că revendicările salariale ale acestora sunt legitime, iar Guvernul trebuie să vină cu soluții. Potrivit șefului Executivului, astăzi, la ora 14:00, cabinetul de miniștri va prezenta un set de măsuri menite să crească veniturile la buget și să răspundă așteptărilor angajaților din sectorul public.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem profesorii care protestează afară. Cred că au dreptul să o facă și trebuie să o facă. Trăim într-o societate democratică unde lumea luptă pentru drepturile lor și eu salut acest lucru”. Obligația noastră este să răspundem acelor așteptări. Nu cred că trebuie să evităm subiectul criticilor, trebuie să rezolvăm problema și să venim cu soluții, în primul rând”.

Totodată, premierul a precizat că Guvernul nu trebuie să se concentreze atât pe explicarea motivelor pentru care anumite măsuri întârzie, ci pe ceea ce poate face pentru a îmbunătăți situația.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu vreau atât de mult să ne focusăm pe a explica de ce avem aceste întârzieri, dar să ne focusăm pe ce vom face și cum vom ajuta acești oameni”.

Executivul va prezenta noi măsuri

Astfel, Tofan a anunțat că Executivul va prezenta astăzi noi măsuri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Astăzi, la ora 14:00, vom veni cu o conferință de presă, în care vom anunța o serie de măsuri și trebuie, în primul rând, să ne focusăm ca să creștem capacitatea noastră fiscală, să creștem veniturile la buget pentru a satisface așteptările oamenilor”.

În final, premierul a subliniat că revendicările profesorilor trebuie să fie o prioritate pentru Guvern în perioada următoare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ei, într-adevăr, au dreptul să ceară ceea ce cer. Asta e primul subiect și cred că trebuie să fie prioritatea pentru zilele și săptămânile care urmează”, a conchis Vasile Tofan.

Profesorii protestează în PMAN

Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. Sindicaliștii spun că au discutat subiectul inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației, însă nu au ajuns la un acord. Profesorii cer ca salariile din educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, acum fiind un decalaj de 20 la sută, potrivit sindicaliștilor.

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