Prim-ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit marți cu Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Grecia, sprijinul pentru parcursul european al țării noastre și extinderea cooperării economice.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost agenda europeană a Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a mulțumit autorităților elene pentru susținerea acordată în mod constant parcursului european al țării noastre.

Șeful Executivului a reiterat angajamentul Guvernului de a continua reformele necesare și de a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

La rândul său, ambasadorul Nikolaos Krikos a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua să ofere asistență tehnică Republicii Moldova, inclusiv pentru implementarea reformelor și consolidarea capacităților instituțiilor statului.

Investiții grecești în economia Republicii Moldova

În cadrul întrevederii a fost discutat și potențialul de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două state. Oficialii au vorbit despre atragerea unor noi investiții grecești în Republica Moldova și identificarea unor domenii în care cooperarea poate fi extinsă.

Printre sectoarele de interes se numără tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical.