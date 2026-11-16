Republica Moldova și Ucraina vor deveni membre ale Uniunii Europene, iar încercarea Rusiei de a le ține departe de spațiul european a eșuat. Declarația a fost făcută de președintele Finlandei, Alexander Stubb, la Forumul privind extinderea UE de la Bruxelles.

Oficialul a pledat pentru o integrare treptată a celor două state, înainte de aderarea propriu-zisă, prin acces la anumite sectoare ale pieței unice, politici și programe europene. Potrivit lui Stubb, aceste beneficii ar încuraja reformele și ar apropia țările candidate de Uniune.

Președintele finlandez a subliniat că aderarea trebuie să rămână bazată pe merit, iar UE trebuie să reacționeze rapid atunci când statele candidate își îndeplinesc angajamentele.

„Sunteți europeni și veți deveni membri ai Uniunii Europene”, a afirmat Alexander Stubb, adăugând că fiecare pas care consolidează Republica Moldova și Ucraina contribuie și la consolidarea Europei.

Sursa video: NewsMaker