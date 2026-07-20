Președintele Republicii India, Droupadi Murmu, a ajuns la Chișinău, în prima vizită oficială a unui șef de stat indian în Republica Moldova. În cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domenii precum comerțul, investițiile, agricultura, educația, sănătatea, tehnologia informației și energia.

În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi a declarat că această vizită marchează un moment important pentru relațiile moldo-indiene și deschide o nouă etapă a dialogului dintre cele două state.

„Pentru Republica Moldova, India este un partener important. Țara noastră este pregătită să valorifice oportunitățile de colaborare în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri din ambele țări”, a afirmat șeful diplomației moldovenești.

Președintele Indiei a ajuns la Chișinău/ Facebook

Un subiect important al discuțiilor a fost cooperarea economică. Oficialii au salutat organizarea Forumului de Afaceri Republica Moldova – India, desfășurat la Chișinău, la care participă reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele state. Delegația indiană este formată din aproximativ 30 de oameni de afaceri, iar autoritățile își exprimă speranța că evenimentul va contribui la atragerea investițiilor și la extinderea schimburilor comerciale.

Președintele Indiei a ajuns la Chișinău/ Facebook

Totodată, Mihai Popșoi și Droupadi Murmu au evidențiat necesitatea consolidării cadrului juridic bilateral, organizării consultărilor politice interministeriale și aprofundării cooperării în cadrul organizațiilor internaționale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita oficială a președintelui Indiei reflectă interesul reciproc al celor două state pentru dezvoltarea unui parteneriat bazat pe rezultate și proiecte concrete.

Relațiile dintre Republica Moldova și India s-au intensificat în ultimii ani. În octombrie 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale la New Delhi, după o pauză de 21 de ani, iar în decembrie 2024 Republica Moldova și-a inaugurat Ambasada la New Delhi, în vederea consolidării dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două țări.

Întâlnire cu Maia Sandu

În cadrul întrevederii de la Președinție, Maia Sandu și Droupadi Murmu vor discuta despre extinderea cooperării dintre Republica Moldova și India în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura și educația.

După întrevedere, președinții vor susține declarații de presă, începând cu ora 11:30.