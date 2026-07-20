Președintele Republicii India, Droupadi Murmu, a fost întâmpinată luni, la Președinția Republicii Moldova, de șefa statului Maia Sandu, în cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare. Vizita este prima deplasare a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

În cadrul întrevederii de la Președinție, Maia Sandu și Droupadi Murmu vor discuta despre extinderea cooperării dintre Republica Moldova și India în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura și educația.

După întrevedere, președinții vor susține declarații de presă, începând cu ora 11:30.

Droupadi Murmu, întâmpinată de Mihai Popșoi

Președintele Republicii India, Droupadi Murmu, a ajuns la Chișinău în această dimineață, în prima vizită oficială a unui șef de stat indian în Republica Moldova. Aceasta a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, unde au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domenii precum comerțul, investițiile, agricultura, educația, sănătatea, tehnologia informației și energia.

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