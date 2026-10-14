Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Chișinău, în care a vorbit despre importanța dezvoltării unei capitale europene, moderne și prietenoase cu locuitorii săi.

Șefa statului a evocat legătura personală cu orașul, pe care l-a descoperit inițial în tinerețe și care, ulterior, a devenit locul în care și-a construit propriul drum.

„De 590 de ani, municipiul Chișinău adună oameni, povești și generații. Pentru unii, este orașul copilăriei, pentru alții – locul în care au venit să învețe, să muncească și să-și întemeieze o familie”, a menționat Maia Sandu.

În mesajul său, președintele a subliniat necesitatea unor eforturi constante pentru a le lăsa generațiilor viitoare un Chișinău european, cu mai multe spații verzi, transport public modern, străzi sigure și infrastructură care să respecte pietonii.

Totodată, Maia Sandu a evidențiat importanța protejării patrimoniului istoric și a dezvoltării orașului în pas cu cerințele prezentului, astfel încât statutul de capitală europeană să se reflecte atât în modul de administrare, cât și în calitatea vieții locuitorilor.

„O capitală europeană nu doar cu numele, ci prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor”, a punctat șefa statului.

La finalul mesajului, Maia Sandu i-a îndemnat pe locuitori să manifeste grijă și responsabilitate față de oraș în fiecare zi.

„Să avem grijă de orașul nostru în fiecare zi, așa cum avem grijă de propria casă. La mulți ani, Chișinău!”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Capitala împlinește 590 de ani

Astăzi, Chișinăul sărbătorește Hramul orașului. Cu această ocazie, în capitală vor fi organizate evenimente religioase, târguri tematice, iar seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale.

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