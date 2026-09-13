Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, săptămâna viitoare, vizite de lucru în Slovenia și Ungaria. La Ljubljana și Budapesta, oficialul va avea întrevederi cu reprezentanți ai autorităților de rang înalt, pentru consolidarea relațiilor bilaterale, a cooperării interparlamentare și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.
În Slovenia, agenda include discuții cu președintele țării, Nataša Pirc Musar, și cu oficiali ai Adunării Naționale, precum și o vizită la compania farmaceutică KRKA.
Ce va face la Budapesta
Pe 16 septembrie, Igor Grosu se va afla la Budapesta, unde va discuta cu oficiali ungari și reprezentanții companiei Wizz Air despre extinderea conectivității aeriene a Republicii Moldova.