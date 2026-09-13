Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua vizite de lucru în Slovenia și Ungaria. Cu cine va avea întrevederi

Parlament.md / Igor Grosu

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, săptămâna viitoare, vizite de lucru în Slovenia și Ungaria. La Ljubljana și Budapesta, oficialul va avea întrevederi cu reprezentanți ai autorităților de rang înalt, pentru consolidarea relațiilor bilaterale, a cooperării interparlamentare și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Alina Argint În Slovenia, agenda include discuții cu președintele țării, Nataša Pirc Musar, și cu oficiali ai Adunării Naționale, precum și o vizită la compania farmaceutică KRKA. Ce va face la Budapesta Pe 16 septembrie, Igor Grosu se va afla la Budapesta, unde va discuta cu oficiali ungari și reprezentanții companiei Wizz Air despre extinderea conectivității aeriene a Republicii Moldova.