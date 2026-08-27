Președintele României, Nicușor Dan a ajuns în Republica Moldova în această dimineață. Oficialul român și-a început vizita la Cahul, unde a vizitat Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Căminul studențesc numărul 3 al Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, dar și alți oficiali.

„Împreună am vizitat Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Căminul studențesc nr. 3 al Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Ambele proiecte sunt exemple concrete ale sprijinului oferit de România care aduc beneficii directe cetățenilor din Republica Moldova”, a scris ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Totodată, ministrul i-a mulțumit președintelui României că este alături de Republica Moldova în această zi importantă și că țara vecină rămâne un prieten bun al țării noastre pe care putem conta de fiecare dată.

„România este un prieten bun al țării noastre pe care putem conta de fiecare dată. Ne leagă nu doar proiectele pe care le realizăm împreună, ci și aceleași aspirații pentru viitor: pacea, libertatea, democrația și un viitor comun în marea familie europeană. I-am mulțumit președintelui Nicușor Dan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră - Ziua Independenței”, a subliniat Mihai Popșoi.

Nicușor Dan la Cahul/ Facebook

Nicușor Dan la Cahul/ Facebook

Nicușor Dan la Cahul/ Facebook

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vin la Chișinău de Ziua Independenței

Astăzi, la Chișinău este așteptat președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi împreună cu Maia Sandu se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

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Nicușor Dan va participa la parada militară

Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35. Cei doi vor participa, de la ora 16:45, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale.

La ora 18:00, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă la ora 19:25.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Parada militară în PMAN

Începând cu ora 16:30, peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere vor participa la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.