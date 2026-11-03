Președinția Republicii Moldova reacționează la declarațiile lui Vasile Costiuc, care a acuzat-o pe Maia Sandu de implicare în numirea conducătorilor consiliilor raionale. Instituția respinge acuzațiile și îl acuză pe liderul partidului Democrația Acasă că răspândește informații false.

Reprezentanții Președinției susțin că afirmațiile lui Costiuc sunt nefondate și amintesc că acesta a publicat anterior imagini din zona de frontieră de la Giurgiulești, pe care le-ar fi însoțit de informații false despre cerealele transportate.

Instituția condamnă răspândirea unor astfel de informații și îndeamnă cetățenii să verifice informațiile din surse credibile.

„Președinția Republicii Moldova respinge ferm minciunile lui Vasile Costiuc și condamnă răspândirea de informații false. Îndemnăm cetățenii să se informeze din surse credibile”, se arată în reacția instituției.