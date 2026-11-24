Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul vizitei sale la Tirana. Oficialii au discutat despre securitatea regională, integrarea europeană și consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Grosu a amintit că liderul albanez a vizitat Republica Moldova în ianuarie 2026, ocazie cu care și-a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.

„Am discutat despre securitatea regională, viitorul european al țărilor noastre și importanța solidarității dintre state, mai ales în aceste timpuri complicate în regiune”, a scris Igor Grosu.

Șeful Legislativului susține că Republica Moldova și Albania au obiective comune și își propun să intensifice cooperarea dintre instituții, să dezvolte proiecte comune și să obțină rezultate concrete în beneficiul cetățenilor.

„Prietenia dintre țările noastre trebuie să se reflecte în cooperare mai strânsă, schimburi mai intense și rezultate concrete”, a mai menționat Grosu.

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