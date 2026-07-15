Consilierul municipal din partea MAN, Ion Onța, respinge acuzațiile de escrocherie și susține, prin intermediul avocatului său, că toate înțelegerile cu persoanele care au depus plângeri au fost reale și că singura problemă ar fi existența unor datorii pe care spune că le va achita. Între timp, acesta rămâne în arest pentru 72 de ore, fiind cercetat într-un dosar în care este suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro.

Vera URSU, AVOCAT: „Dumnealui pledează nevinovat, a oferit declarații detaliate organului de urmările penală, a prezentat în mod benevol toate probele, înscrisurile solicitate.”

Ion Onța a fost reținut ieri dimineață. Anchetatorii spun că bărbatul de 32 de ani le-ar fi promis victimelor un profit anual de 20 la sută din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău și le-ar fi convins să-i transfere banii în mai multe tranșe. Pentru a le câștiga încrederea, suspectul le-ar fi restituit periodic câte 10 la sută din sumele investite. Consilierul MAN respinge acuzațiile.

Vera URSU, AVOCAT: „Toate înțelegerile avute cu persoanele care au depus plângerea, deci toate au fost realizate, nu putem să vorbim despre careva investiții fictive, nu putem să vorbim despre careva infracțiuni de escrocherie, atât timp cât toate obligațiile asumate s-au realizat. Dumnealui recunoște faptul că, într-adevăr, are careva datorii față de persoanele respective, se obligă să restituie aceste datorii în cel mai scurt termen.”

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul acestuia au fost ridicate mai multe probe, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare. După reținerea consilierului municipal din partea MAN, Ion Onța, formațiunea a anunțat că nu va comenta cazul și nu va lua nicio decizie până când circumstanțele nu vor fi clarificate.