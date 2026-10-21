Prima vizită oficială a premierului României, Luca Niculescu, va fi la Chișinău. Oficialul de la București a anunțat că a convenit acest lucru și că își propune să accelereze proiectele comune cu Republica Moldova, dar și să identifice noi oportunități de cooperare.

„Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi”, a transmis Luca Niculescu într-o postare pe platforma X.

Premierul român a precizat că le-a cerut deja miniștrilor din Guvernul de la București să ia legătura cu omologii lor de la Chișinău, pentru a coordona activitățile și a avansa proiectele comune.

Totodată, Luca Niculescu a reafirmat sprijinul Guvernului României pentru Republica Moldova, inclusiv în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.

Vizita a fost discutată în cadrul unei convorbiri telefonice purtate marți seara de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu omologul său român.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Vreau să încep prin a-l felicita pe noul prim-ministru al României, domnul Luca Niculescu, pentru preluarea mandatului. Am avut deja o discuție la telefon cu dumnealui și am convenit să ne întâlnim la Chișinău cât de curând, chiar în următoarele zile. Avem multe proiecte la care muncim împreună și ne bucură foarte mult că domnul Niculescu va continua linia care pune o prioritate atât de mare pe Republica Moldova.”

În primul său discurs, Luca Niculescu a subliniat că România va continua să sprijine Republica Moldova în parcursul european. La rândul său, Maia Sandu l-a felicitat pentru preluarea mandatului. Amintim că Vasile Tofan a ales Bucureștiul pentru prima sa vizită oficială, acum trei luni.

Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului

La 20 octombrie, Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului României pentru formarea noului Guvern. Acesta a acumulat 280 de voturi „pentru”, depășind pragul minim de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Totodată, 58 de parlamentari au votat „împotrivă”.

Astfel, România are din nou un Guvern cu drepturi depline.

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