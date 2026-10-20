Comisia Electorală Centrală a acreditat primii 16 observatori internaționali care vor monitoriza alegerile regionale din UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie 2026. Aceștia fac parte din cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei.

Observatorii vor urmări desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și a scrutinului pentru funcția de guvernator al regiunii, cunoscut și sub denumirea de bașcan.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cererile de acreditare a observatorilor pot fi depuse până la 8 noiembrie 2026 inclusiv.

Conform cadrului normativ, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei este responsabil de acreditarea observatorilor naționali, în timp ce Comisia Electorală Centrală acreditează observatorii internaționali și confirmă, la solicitare, interpreții acestora.

Dosarele observatorilor naționali sunt examinate în cel mult cinci zile de la depunerea setului complet de acte, iar cele ale observatorilor internaționali – în cel mult zece zile, dar nu mai târziu de ziua precedentă alegerilor.

Lista observatorilor acreditați poate fi consultată pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale, cec.md, la rubrica „Alegeri regionale din 15.11.2026”.

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