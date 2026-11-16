Fiodor Gagauz a venit cu un mesaj de mulțumire pentru locuitorii autonomiei, după ce s-a calificat în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Candidatul le-a mulțumit alegătorilor, echipei sale și observatorilor electorali și a îndemnat la unitate, indiferent de preferințele politice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după anunțarea rezultatelor preliminare, Gagauz a declarat că respectă alegerea tuturor alegătorilor, inclusiv a celor care au votat pentru alți candidați.

„Indiferent de preferințele politice, avem o singură Autonomie Găgăuză și o dorință comună, ca aceasta să se dezvolte, iar oamenii noștri să ducă o viață demnă”, a transmis candidatul.

Acesta a mai spus că speră ca dorința de dezvoltare a autonomiei să îi unească pe locuitori atât în turul doi, cât și după alegeri.

Stoianoglo și Gagauz ajung în turul doi pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze

Alegerile pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze vor fi decise în turul doi, după ce niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritatea voturilor. În cursa finală au ajuns Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, care au acumulat cele mai multe voturi în urma scrutinului de duminică. Rezultatele finale au fost stabilite după numărarea tuturor buletinelor de vot.

După calificarea în turul doi, și Alexandr Stoianoglo a recunoscut că spera să obțină suficiente voturi pentru a câștiga din prima rundă.

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Cine este Fiodor Gagauz

Fiodor Gagauz este fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unde a deținut trei mandate consecutive, în perioada 2014–2025. A ajuns în Legislativ pe listele Partidului Socialiștilor și a activat anterior în Adunarea Populară a Găgăuziei. De profesie este jurist și a activat timp de aproximativ 20 de ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne. În 2026, a candidat la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, fiind susținut de PSRM.

Când va avea loc turul doi

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie, la două săptămâni după primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie. În cursa finală se vor confrunta Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.