Procurorii cer prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar aplicat fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie și complot împotriva statului. Magistrații urmează să pronunțe decizia în ședința de judecată de pe 15 septembrie.

Acuzat de trădare de patrie

Creangă este acuzat de trădare de patrie, iar conform codului penal, infracțiunea se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.

Acesta, împreună cu un polițist de frontieră au fost reținuți la sfârșitul lunii iulie 2024 pentru trădare de patrie și complot împotriva Moldovei. Polițistul de frontieră este cercetat penal pentru infracțiunea de complot împotriva Moldovei, care prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Investigație rise.md

Fostul șef al direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost reținut în iulie 2024 în timpul unei întâlniri, într-o debara, cu asistentul atașatului militar al Rusiei la Chișinău, Dmitrii Kelov. Contextul era unul tensionat pe fondul războiului din Ucraina și acuzațiilor la nivel înalt că Rusia încearcă, prin acțiuni hibride, să destabilizeze Moldova și să-i deturneze parcursul european.

Creangă a fost acuzat că i-a transmis de-a lungul unui an informații privind politica și securitatea Moldovei care puteau fi folosite în dauna țării și a intereselor Rusiei. Pe podeaua din debara au fost găsiți 500 de dolari, iar în apartamentul său alți 1 100 de dolari.

În geanta diplomatului rus se afla proiectul Strategiei naționale de apărare a Moldovei pentru 2024-2034. Procurorii spun că banii i-au fost dați lui Creangă în schimbul informațiilor.

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