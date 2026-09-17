Proiectele majore, anunțate cu fast, dar rămase ani la rând pe hârtie, ar putea ajunge în sfârșit la final. Premierul Vasile Tofan anunță crearea unei noi entități publice, care ar urma să preia proiectele blocate și să urmărească realizarea lor. Instituția ar putea fi condusă de Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Printre proiectele invocate de premier se numără și noul sediu al Penitenciarului 13, promis încă din 2013, dar care nici până astăzi nu a fost construit.

Oficiul pentru Proiecte Strategice ar urma să deblocheze și să accelereze proiectele întârziate ani la rând, a anunțat premierul Vasile Tofan.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „De aceea creăm Moldova Project, o structură unică pentru implimentarea proiectelor strategice ale Guvernului.

- Obiectivul final este simplu, mai puține proiecte care rămân ani întregi pe hârtie și mai multe spitale, drumuri, sisteme de irigații, conexiuni logistice și energetice, construite bine, la timp și la un cost corect.”

Potrivit lui Tofan, noua instituție se va concentra într-o singură entitate și capacitate de implementare a investițiilor publice majore și nu va genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Premierul spune că vor fi eliminarea capacitatea slabă de implementare a proiectelor mari, responsabilitățile împărțite, numărul prea mare de instituții și lipsa de specialiști.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ne vom consolida pe concentrarea funcțiilor din alte unități de implimentare, deja existente. Intenția este de a economisi bani, nu de a cheltui mai mult.

- Vrem o echipă mică și foarte bună, ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept.”

Guvernul îl vrea la șefia noii structuri pe Mircea Eșanu, care a condus, în ultimii cinci ani, Agenția Servicii Publice. Între timp, Eșanu a comentat, printr-o postare publică, prioritățile pentru noua sa funcție. Eforturile vor fi îndreptate pentru proiecte de infrastructură strategică în transport, energie, sănătate, digitalizare, mediu și educație. Acest model de instituție este unul inspirat din țări precum Lituania, Irlanda, Muntenegru, care au concentrat capacitatea de implimentare pentru proiecte importante. Structura noii instituții va fi definitivată în aceste zile și va fi aprobată în Guvern, în următoarele săptămâni, a precizat Vasile Tofan.