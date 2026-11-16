Alegerile din Autonomia Găgăuză s-au desfășurat cu mai multe nereguli, potrivit observatorilor Promo-LEX, care au raportat 124 de incidente confirmate. Printre cele mai frecvente s-au numărat votarea în grup, fotografierea buletinelor și încălcarea secretului votului. Observatorii au semnalat și prezența unor persoane neautorizate în secțiile de votare.

Nicolae PANFIL, ȘEFUL MISIUNII DE OBSERVARE, ASOCIAȚIA PROMO LEX: „În ziua alegerilor au fost prezentate 124 de incidente confirmate. Pe parcursul zilei votării, observatorii au semnalat prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în secșțiile de votare, prezența materialelor de votare și posibile acțiuni de agitare în preajma acestora.”

Potrivit raportului Promo-LEX, nereguli au fost înregistrate și în procesul de votare cu ajutorul echipei mobile. Observatorii au raportat mai multe cazuri în care nu ar fi fost respectat secretul votului. Pe când la Vulcănești, în timpul numărării buletinelor de vot, a fost semnalat un caz inedit.

Nicolae PANFIL, ȘEFUL MISIUNII DE OBSERVARE, ASOCIAȚIA PROMO LEX: „Au fost idenfificate două bucăți de hârtie, de dimensiuni diferite, car par a fi similare buletinelor de vot, dar care nu sunt.”

Observatorii Promo-LEX au fost prezenți în toate cele 67 de secții de votare din autonomie, avînd în teren 77 de persoane.

Misiunea de observare este realizată cu suportul financiar al Suediei, sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.