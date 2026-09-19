Asociația Promo-LEX atrage atenția că particularitățile raionului Dubăsari și ale Zonei de Securitate trebuie evaluate separat în cadrul reformei administrației publice locale. Organizația susține că orice decizie privind reorganizarea administrativ-teritorială a raionului trebuie precedată de consultări directe cu autoritățile locale și comunitățile vizate. Poziția vine după o consultare publică organizată la Coșnița, la 13 august 2026.

Potrivit Promo-LEX, principala preocupare exprimată în cadrul discuțiilor a fost lipsa unei abordări distincte pentru raionul Dubăsari și Zona de Securitate în actualul Concept al reformei administrației publice locale. Participanții au subliniat că reorganizarea nu ar trebui analizată doar prin prisma eficienței administrative, ci și în funcție de impactul asupra jurisdicției constituționale, prezenței instituțiilor statului, politicilor de reintegrare și legăturii cu populația din teritoriul temporar ocupat.

De ce Dubăsari are o situație aparte

Promo-LEX menționează că raionul Dubăsari are o configurație administrativ-teritorială atipică, determinată de consecințele războiului din 1992 și de faptul că autoritățile constituționale nu dețin controlul efectiv asupra orașului Dubăsari și asupra unei părți importante a raionului.

Teritoriul aflat sub control constituțional cuprinde 15 sate, organizate în 11 primării și grupate în trei platouri: Coșnița, Cocieri și Ustia. Coșnița și Cocieri sunt amplasate pe malul stâng al Nistrului și sunt separate de orașul Dubăsari, în timp ce Ustia se află pe malul drept.

Totodată, raionul nu are un centru raional aflat sub control constituțional. Consiliul Raional Dubăsari își desfășoară activitatea la Coșnița, iar instituțiile și serviciile publice sunt dispersate în mai multe localități.

O altă problemă este libera circulație. Potrivit Promo-LEX, deplasarea locuitorilor este afectată de posturile ilegale de control, necesitatea traversării teritoriului temporar ocupat și, pentru localitățile de pe platoul Cocieri, de dependența de feribotul Molovata–Molovata Nouă, vechi de aproximativ 38 de ani și care, în sezonul rece, poate deveni dificil sau chiar imposibil de utilizat.

Menținerea Consiliului Raional și consolidarea centrelor regionale

Participanții la consultare au susținut că prezența Consiliului Raional Dubăsari are nu doar un rol administrativ, ci și unul legat de menținerea prezenței și jurisdicției statului în Zona de Securitate.

Potrivit acestora, autoritățile locale gestionează inclusiv probleme provocate de restricțiile impuse de structurile transnistrene nerecunoscute, de la accesul la terenuri și transportul mărfurilor până la libera circulație. În acest context, participanții s-au arătat îngrijorați că desființarea Consiliului Raional și reducerea capacității instituționale din teritoriu ar putea crea vulnerabilități suplimentare.

Una dintre opțiunile discutate a fost menținerea raionului Dubăsari în actuala configurație până la soluționarea conflictului transnistrean. Participanții au argumentat că integrarea într-o unitate administrativ-teritorială mai mare ar putea duce la pierderea unei părți din expertiza acumulată la nivel local și la o înțelegere mai redusă a problemelor specifice zonei.

În același timp, Coșnița, Varnița și Rezina au fost indicate drept localități care ar putea fi consolidate ca centre regionale pentru comunitățile din stânga Nistrului aflate în afara controlului efectiv al autorităților constituționale. Potrivit propunerii, acestea ar putea facilita accesul populației la servicii și instituții publice, menține legătura cu autoritățile centrale și contribui la procesul de reintegrare.

Promo-LEX mai susține necesitatea consolidării capacității instituționale a Biroului politici de reintegrare și implicării sistematice a acestuia în evaluarea și monitorizarea reformei administrației publice locale în Zona de Securitate. Printre propuneri se numără și desemnarea unor reprezentanți ai Biroului în teritoriu, pentru identificarea și soluționarea mai rapidă a problemelor specifice zonei.

Reforma administrației publice locale este una dintre inițiativele aflate în desfășurare ale Guvernului. Conceptul prezentat în aprilie prevede, între altele, consolidarea administrațiilor locale, stimularea amalgamării voluntare și modificarea modului de organizare administrativ-teritorială. În iulie 2026, Cancelaria de Stat a inițiat elaborarea proiectului de lege pentru modificarea cadrului normativ privind organizarea administrativ-teritorială și capacitatea administrației publice locale.