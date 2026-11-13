Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol, ar putea fi vizat de sancțiuni individuale din partea Republicii Moldova. Asociația Promo-LEX cere autorităților să îi interzică accesul pe teritoriul țării și să îi blocheze fondurile, invocând responsabilitatea acestuia în încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Organizația propune ca măsurile să fie aplicate în baza legislației privind sancțiunile internaționale. Contactați de PRO TV, responsabilii de la guvernare încă nu ne-au răspuns pentru a ne oferi o reacție.

Solicitările au fost transmise Guvernului într-o opinie juridică expediată pe 11 noiembrie. Organizația cere convocarea, în cel mult 30 de zile, a Consiliului interinstituțional de supervizare, care are competența de a decide aplicarea sancțiunilor.

Promo-LEX: interdicția de a părăsi țara nu are temei legal

Asociația critică măsura anunțată de autorități pe 5 noiembrie, potrivit căreia Krasnoselski ar urma să nu poată părăsi Republica Moldova timp de cinci ani. Promo-LEX susține că legislația nu prevede o asemenea restricție în cazul acestuia și avertizează că decizia ar putea fi contestată cu succes în instanță.

În schimb, Legea nr. 25/2016 permite aplicarea interdicției de intrare în țară și blocarea fondurilor persoanelor responsabile de tortură și detenții arbitrare.

„Un răspuns legal la o provocare politică este mai greu de atacat decât un răspuns politic”, a declarat Vadim Vieru, avocat și expert asociat Promo-LEX.

65 de cauze examinate de CEDO

Pentru a susține necesitatea sancțiunilor, Promo-LEX invocă hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. În perioada 2004–2026, CEDO a examinat 65 de cauze privind regiunea transnistreană. În 26 dintre acestea a constatat încălcarea dreptului la libertate, iar în alte 21 – încălcarea interdicției torturii și a tratamentelor inumane.

Organizația îl indică pe Krasnoselski în mai multe situații documentate. În cauza Mozer, acesta, în calitate de așa-numit ministru de interne, a refuzat transferul unui deținut bolnav la un spital civil. Totodată, în 2022, a semnat modificări la așa-numitul cod penal al regiunii, care prevăd pedepse cu închisoarea pentru sesizarea instanțelor constituționale sau internaționale.

Opinia juridică include o listă orientativă de 17 persoane din structurile de la Tiraspol care ar putea întruni criteriile pentru sancționare. Promo-LEX precizează că fiecare caz trebuie verificat individual de autorități.

Sancțiuni și la nivel european

Promo-LEX solicită Ministerului Afacerilor Externe să transmită Uniunii Europene dosarele persoanelor responsabile de abuzuri și să ceară includerea lor pe lista europeană de sancțiuni. Aceasta este goală din 2012, când toate persoanele vizate anterior au fost eliminate.

De asemenea, organizația cere Ministerului Justiției să pregătească, în 60 de zile, modificări legislative care să permită blocarea fondurilor inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova care dețin funcții în structurile de la Tiraspol.

„Temeiul există în lege din 2023, iar hotărârile Curții au stabilit faptele. Rămâne ca statul să îi numească pe cei responsabili”, a subliniat Vadim Vieru.

Interdicție de a părăsi țara pentru o perioadă de cinci ani

Pe 5 noiembrie, Biroul politici de reintegrare a anunțat că Vadim Krasnoselski ar putea fi supus unor măsuri restrictive la revenirea în Republica Moldova, inclusiv interdicția de a părăsi țara pentru o perioadă de cinci ani. Interdicția vine după vizita acestuia la Moscova, unde a primit Ordinul de Onoare din partea lui Vladimir Putin.

Premierul Tofan a calificat măsura drept un „răspuns asimetric” la gestul Moscovei.

Citeste si : La revenirea în țară, Vadim Krasnoselski, va avea interdicție de a părăsi Republica Moldova pentru cinci ani. Anunțul lui Igor Grosu - VIDEO