Mai multe nereguli au fost înregistrate în cadrul turului doi al alegerilor regionale din UTA Găgăuzia. Observatorii Promo-LEX au raportat 24 de incidente, printre care prezența persoanelor neautorizate în secțiile de votare, încălcarea secretului votului și votarea în grup.

Potrivit datelor prezentate de observatori, nouă incidente au vizat prezența nejustificată a unor persoane în secțiile de votare sau în raza de 100 de metri a acestora. Astfel de situații au fost semnalate la Vulcănești, Comrat și Ferapontievca.

Alte cinci cazuri au vizat încălcarea secretului votului. Printre neregulile constatate se numără amplasarea necorespunzătoare a cabinelor de vot, supravegherea video care permitea identificarea persoanelor prezente și fotografierea buletinului de vot de către un alegător.

Cinci cazuri de votare în grup

Totodată, observatorii au raportat cinci cazuri de votare nejustificată în grup. În unele situații, alegătorii s-au consultat în timpul votării, au intrat împreună în aceeași cabină sau au aplicat ștampila pe buletinele de vot ale altor persoane.

Au fost semnalate și probleme tehnice la sistemul informațional SIAS Alegeri. Într-un caz, scanarea actului de identitate al unui alegător a afișat datele altei persoane, care a fost înregistrată în sistem ca și cum ar fi votat. O altă neregulă a vizat listele electorale, un alegător fiind nevoit să voteze pe lista suplimentară.

Trei incidente, în timpul votării cu urna mobilă

Alte trei incidente au fost constatate în timpul votării cu urna mobilă. Acestea au vizat lipsa ștampilelor „Votat”, nereguli în completarea listelor electorale și un incident legat de documentarea unei posibile încălcări a secretului votului.

Observatorii Promo-LEX continuă monitorizarea procesului electoral în UTA Găgăuzia.