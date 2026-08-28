Numirea lui Claudiu Năsui la funcția de ministrul al Economiei în Guvernul de la Chișinău a stârnit reacții la Moscova. Purtătoarul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat autoritățile moldovenești că ar „preda” sectorul economic al țării Bucureștiului. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Guvern ne-au comunicat că îndeamnă reprezentanții Federației Ruse să nu se implice în politica internă a Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute în contextul acordării cetățeniei Republicii Moldova lui Claudiu Năsui și al numirii acestuia în funcția guvernamentală. Zaharova a pus la îndoială existența unor candidați potriviți în Republica Moldova și a acuzat autoritățile pro-occidentale de la Chișinău de „incapacitate” în procesul de numiri, scrie TASS.

Oficialul rus a făcut referire și la faptul că decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești lui Claudiu Năsui a fost semnat de președintele Maia Sandu în aceeași zi.

„Mai mult, decretul privind acordarea cetăţeniei moldoveneşti a fost semnat de preşedintele Moldovei, Maia Sandu, nu o să vă vină să credeţi, chiar în aceeaşi zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestaţii”, a comentat purtătorul de cuvânt al MAE rus.

„Astfel, forţele pro-occidentale ale Republicii îşi recunosc propria incapacitate şi lipsa unor candidaţi demni pentru această funcţie în interiorul ţării lor şi pur şi simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat”, a adăugat ea.

Cine este Claudiu Năsui

Claudiu Năsui este deputat român, fost ministru al Economiei în Guvernul României, în perioada 2020–2021. Acesta a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi și are experiență în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR. Năsui deține și certificarea internațională CFA.

În mesajul său, premierul Tofan a menționat că printre prioritățile lui Claudiu Năsui se numără debirocratizarea aparatului de stat, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cum a devenit vacant portofoliul Economiei

Funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a devenit vacantă după ce Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare. Schimbarea are loc în contextul unor modificări mai largi în componența Guvernului, după demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, la doar câteva zile de la învestirea Executivului.

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