Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu a fost urmată de reacții dure din partea opoziției parlamentare și extraparlamentare. Igor Dodon și Ion Ceban au lansat acuzații la adresa guvernării PAS și au cerut alegeri anticipate, iar fostul premier Ion Chicu susține că plecarea lui Munteanu arată probleme serioase în interiorul puterii.

Fostul președinte, Igor Dodon, spune că demisia premierului este „prima piesă grea” dintr-un domino politic numit guvernarea PAS.

Cu o reacție a venit și Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ” „Domnule Munteanu, noi vă felicităm pentru curaj. Cred că sunteți unul dintre puținii oameni adecvați din guvern, chiar dacă v-am criticat.”

Iar fostul premier Ion Chicu afirmă că este pentru prima dată când un prim-ministru, sprijinit de o majoritate parlamentară consistentă, pleacă din funcție după doar câteva luni. În opinia sa, demisia nu ar fi provocată de o gafă personală a premierului, ci de problemele din interiorul guvernării.

Ion CHICU, FOST PREMIER: „Eu știu că este un om înțelept, a lucrat în diferite instituții, are o reputație, el a ales să nu se murdărească. Și probabil nu are forță sp lupte cu caracatița asta.”

Totodată și Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru a reacționat la scurt timp după anunțul demisiei premierului Alexandru Munteanu. El spune că plecarea lui Munteanu nu rezolvă problema de fond a țării și cere fie alegeri anticipate, fie un guvern de profesioniști, format din oameni competenți indiferent de apartenența politică.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, cere demisia întregii guvernări PAS și a președintelui Maia Sandu.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Am văzut anunțul despre demisie, toată guvernarea PAS trebuie să demisioneze, trebuie organizate alegeri anticipate. Situația este extrem de gravă în Republica Moldova.”