Pentru prima dată, războiul din Ucraina a ajuns deasupra inimii Chișinăului, iar reacțiile conducerii țării au venit imediat. Președintele Maia Sandu, președintele Parlamentului, premierul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, au condamnat survolarea capitalei și au cerut sancționarea Rusiei. Și primarul Ion Ceban a reacționat, condamnând agresiunea rusă și afirmând că se afla într-o ședință în momentul în care drona a trecut deasupra orașului.

Primul care a reacționat a fost premierul Vasile Tofan, care era la un eveniment la Universitatea Tehnica, în momentul în care drona survola capitala. Acesta a sublinat că asemenea incidente arată cât de important este ca Republica Moldova să investească în apărare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Anume de asta trebuie să investim pentru a ne apăra țara, o spunem de mai mult timp și sper că acei critici care spun tot timpul că trebuie să ignorăm aceste subiecte, să nu ne apărăm, să nu investim, să înțeleagă că situația este foarte serioasă”.

Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a condamnat survolarea Chișinăului de către dronele rusești, afirmând că acestea pun în pericol securitatea și viața oamenilor. Șefa statului a reiterat că Republica Moldova își dorește pacea, dar va continua să susțină Ucraina și să-și consolideze capacitățile de apărare, cu sprijinul partenerilor externi.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „(...) Iar când Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă - aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova. Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. (..) vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene."

Și președintele Parlamentului, Igor Grosu a scris într-o postare, că Moldova va continua să investească în consolidarea armatei naționale și a condamndat atacurile Rusiei.

Postare Igor Grosu, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA: „Rusia dă dovadă din nou că nu respectă Republica Moldova și oamenii săi, trimițând drone deasupra țării noastre. (..)Condamnăm atacurile Rusiei și vom continua investițiile în armata națională care să ne poată proteja de astfel de încălcări flagrante ale spațiului nostru aerian."

Ministrul de Externe Mihai Popșoi afirmă că incidentul reprezintă o încălcare gravă a suveranității și o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor, cerând Rusiei să înceteze acțiunile care pun în pericol Republica Moldova și securitatea regională.

Primarul capitalei, care spune că era într-o ședință, cînd a aflat că o dronă a trecut deasupra Chișinăului a condamnat la fel pe facebook, agresiunea Federației Ruse.

Într-un comunicat, Ministerul de Externe a condamnat survolarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, inclusiv deasupra Chișinăului. Instituția avertizează că asemenea acțiuni pun în pericol viața oamenilor și suveranitatea țării. Deocamdată, nu este clar dacă ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău va fi convocat la Ministerul de Externe, așa cum s-a întâmplat în cazul unor incidente similare.