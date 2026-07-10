Comisia Electorală Centrală a emis un aviz asupra proiectului de hotărâre înaintat de fracțiunea „Alternativa”, care prevede organizarea, pe 27 septembrie, a unui referendum republican consultativ privind reforma administrației publice locale. Avizul nu înseamnă însă că referendumul va avea loc, întrucât proiectul trebuie mai întâi aprobat de Parlament. Totodată, CEC atrage atenția că întrebările propuse pentru consultarea populară trebuie reformulate, astfel încât să respecte cerințele legale privind claritatea și precizia.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de vineri, avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului privind desfășurarea unui referendum republican consultativ, inițiativă legislativă înregistrată la 29 iunie 2026 de deputații „Alternativa”.

Proiectul propune organizarea, pe 27 septembrie 2026, a unui referendum consultativ prin care cetățenii să se pronunțe asupra unor aspecte ce țin de reforma administrației publice locale.

Avizul adoptat de CEC are însă un caracter consultativ și nu înseamnă că referendumul va avea loc. Pentru organizarea scrutinului este necesar ca proiectul să fie examinat și aprobat de Parlament, care este autoritatea competentă să decidă convocarea referendumului.

CEC cere clarificarea întrebărilor propuse

În avizul său, Comisia Electorală Centrală atrage atenția că întrebările care urmează să fie adresate cetățenilor trebuie formulate clar și precis, astfel încât alegătorii să înțeleagă fără echivoc asupra cărui subiect sunt chemați să se pronunțe.

Potrivit CEC, unele formulări din proiect necesită clarificări, întrucât nu respectă pe deplin cerințele prevăzute de legislația electorală.

Parlamentul trebuie să decidă până la 19 iulie

Totodată, Comisia subliniază că proiectul trebuie raportat la termenele procedurale prevăzute de Codul electoral. Astfel, dacă autorii își mențin propunerea ca referendumul să fie organizat pe 27 septembrie, Parlamentul ar trebui să adopte hotărârea de convocare cel târziu până la 19 iulie.

CEC mai amintește și practica Curții Constituționale privind organizarea referendumurilor, potrivit căreia resursele financiare necesare trebuie alocate înainte de începerea procesului electoral.

Aproape 200 de milioane de lei pentru organizarea scrutinului

Potrivit estimărilor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, organizarea unui referendum republican consultativ ar costa aproximativ 198,6 milioane de lei.

Instituția precizează că doar Parlamentul poate aloca aceste resurse din bugetul de stat, iar acest lucru poate fi făcut doar cu acceptul Guvernului.

În urma examinării proiectului, doi membri ai Comisiei Electorale Centrale au anunțat că vor depune opinii separate.