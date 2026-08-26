Deputatul care își părăsește fracțiunea nu va putea adera la o altă formațiune parlamentară, iar limba de lucru în Parlament va fi româna. Sunt două dintre noile prevederi incluse în proiectul Codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului, votat în lectura a doua. Documentul mai introduce „Ora Guvernului” și „Ziua opoziției” și stabilește limite pentru luările de cuvânt în plen.

Proiectul vine cu mai multe reguli menite să prevină traseismul politic. Astfel, configurația politică rezultată în urma alegerilor parlamentare nu va putea fi modificată. Deputații care părăsesc o fracțiune și devin neafiliați nu vor putea adera ulterior la o altă fracțiune.

De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au trecut pragul electoral și nu au ajuns în Parlament. Aceeași regulă se va aplica formațiunilor interzise sau declarate neconstituționale.

„Ora Guvernului” și „Ziua opoziției”

O altă noutate este „Ora Guvernului”. Cel puțin o dată pe lună, deputații vor putea avea dezbateri politice cu participarea miniștrilor sau a prim-ministrului. Acestea vor fi organizate la solicitarea fracțiunilor parlamentare.

Va fi introdusă și „Ziua opoziției”. O dată la șase săptămâni, în prima ședință în plen, pe ordinea de zi vor fi incluse subiecte propuse de fracțiunile din opoziție, de deputații independenți și de deputații din opoziție.

Limite pentru luările de cuvânt

Proiectul stabilește și limite pentru luările de cuvânt. Fracțiunile vor avea la dispoziție cel mult 5 minute, iar deputații – 3 minute. Pentru declarațiile care nu țin de subiectele de pe ordinea de zi, fracțiunile vor avea 7 minute, iar deputații – 5 minute. În anumite situații, timpul poate fi extins cu votul majorității deputaților aleși.

Regulile privind desfășurarea dezbaterilor și timpul alocat votului vor fi stabilite de Biroul permanent, în consultare cu președinții fracțiunilor și ai comisiilor permanente.

Parlamentul precizează că proiectul a fost consultat anterior cu fracțiunile parlamentare și cu reprezentanții societății civile. A fost solicitată și opinia Comisiei de la Veneția.

Documentul urmează să fie examinat de Parlament și în lectura a treia.