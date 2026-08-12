Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ceh, Andrej Babiš. Cei doi oficiali au discutat despre parcursul european al țării noastre și dezvoltarea relațiilor bilaterale. Șeful Guvernului de la Chișinău a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul acordat constant Republicii Moldova, inclusiv pentru consolidarea rezilienței țării și susținerea agendei europene.

Cei doi premieri au subliniat că integrarea europeană poate contribui la creșterea competitivității, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică.

Vasile Tofan a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în baza reformelor implementate și a rezultatelor obținute până în prezent.

Noi investiții cehe în Republica Moldova

În cadrul discuției au fost abordate și oportunitățile de aprofundare a cooperării economice și atragere a unor noi investiții cehe în Republica Moldova.

Cei doi oficiali au convenit să mențină un dialog strâns și să continue dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Praga, în beneficiul cetățenilor ambelor state.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.