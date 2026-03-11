Denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, a Protocolului la acest Acord din 21 decembrie 1991, precum și a Statutului CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 a fost votat astăzi de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței de Guvern.

Potrivit MAE, prin această decizie, Republica Moldova a inițiat procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI, în contextul nerespectării de către Federația Rusă a valorilor și principiilor fundamentale ale Comunității, prin care statele „recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul Comunității”, precum și ținând cont de noile orientări strategice și prioritățile Republicii Moldova drept stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Denunțarea acestor tratate fondatoare ale CSI nu presupune și nu condiționează încetarea participării Republicii Moldova la alte acorduri încheiate în cadrul CSI, care aduc beneficii concrete cetățenilor noștri și economiei naționale. Astfel, Republica Moldova va continua să aplice în relațiile cu statele membre CSI a tratatelor preponderent în domeniul comercial-economic, cum ar fi Acordul privind zona de liber schimb, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale țării”, se menționează în comunicatul MAE.

Libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în statele CSI la fel nu va fi afectată de această decizie, fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale în vigoare.

Denunțarea statutului de stat participant la CSI va genera și economii pentru bugetul de stat de circa 3,1 milioane de lei anual.

Anterior, ministrul de Externe, Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova face ultimii pași pentru ieșirea din Comunitatea Statelor Independente. El a menționat că guvernul a inițiat procedura de denunțare a trei acorduri care stau la baza aflării țării noastre în CSI.

Citeste si : Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO

După declarațiile ministrului de Externe, Mihai Popșoi, Rusia a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a iniția procedurile pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI, organism postsovietic), însă a menționat că această decizie este în detrimentul cetățenilor moldoveni, invocând situația economică „catastrofală” a țării.

Citeste si : Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente

În vara lui 2023, Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul de denunțare a Convenției privind Adunarea Interparlamentară a CSI. Atunci decizia a fost motivată prin faptul că politicile, scopurile și deciziile actuale ale acestei structuri nu mai corespund scopurilor și politicilor Republicii Moldova. Un alt motiv este declarația fermă a țării de a urma vectorul european. De atunci peste 70 de acorduri semnate în cadrul CSI au fost denunțate, iar altele sunt în proces de denunțare ori sunt, practic, nule, deci nu au niciun efect, susțin oficialii.

Comunitatea Statelor Independente a fost creată la sfârșitul anului 1991, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Inițial, din comunitate făceau parte toate statele ex-sovietice, în afară de cele trei state baltice – Estonia, Letonia și Lituania. Ulterior, structura a început să-și piardă influența. În 2008, s-a retras Georgia, iar în 2014 - Ucraina. Cele doua state au părăsit CSI după ce au fost atacate militar de către Rusia.