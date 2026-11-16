Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, iar Maia Sandu speră ca tratatul de aderare să fie semnat până să-și încheie mandatul prezidențial. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, la Forumul privind extinderea Uniunii Europene. La eveniment, președinta Comisiei Europene a vorbit despre o nouă perspectivă de extindere și a remarcat progresele înregistrate de țara noastră și de Ucraina.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Noi am arătat un angajament puternic că mergem înainte cu procesul de integrare europeană. Am arătat că echipa noastră de acasă lucrează foarte mult. Recentul raport al comisiei, dar și cel precedent demonstrează asta. Suntem gata să din punct de vedere tehnic să deschidem următoarele clustere."

Maia Sandu speră ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la încheierea mandatului său prezidențial în 2028.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Eu sper că vom semna tratatul de aderare până voi părăsi președinția, dar vor urma și alte etape și asta va continua nu datorită unor politicieni, dar a oamenilor din Moldova, care au ales această cale.

- Să semnați tratatul de aderarea până la sfârșitul mandatului se pare că este un moment chei?

- Dacă ne uităm la raport, acesta arată că e destul de realistic. Noi vom livra mai mult decât se așteaptă Comisia Europeană.

- Ambițios, dar realizabil. "

Țările candidate au multe de oferit Uniunii Europene, iar acum există o perspectivă reală de extindere și este momentul ca state precum Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru să devină membre, a declarat președinta Comisiei Europene în deschiderea forumului.

Ursula VON DER LEYEN, ȘEFA COMISIEI EUROPENE: „Pentru prima dată în mulți ani, avem o perspectivă reală de extindere în fața noastră. Muntenegru se apropie de încheierea negocierilor de aderare. Albania face progrese impresionante. Moldova și Ucraina, ambele avansează în parcursul lor european în pofida presiunilor extraordinare. E impresionant să vedem asta."

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile oficiale au fost lansate doi ani mai târziu. În acest an ambele state au deschis câte patru dintre cele șase clustere de negociere. Potrivit raportului Comisiei Europene din 4 noiembrie, Republica Moldova se numără printre cele patru țări candidate care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare. Evaluarea arată că țara noastră ar putea încheia provizoriu negocierile la începutul anului 2028, dacă va menține ritmul reformelor.