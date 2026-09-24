Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, s-a întâlnit la New York cu Mike Pompeo, fost secretar de stat al Statelor Unite și fost director al Agenției Centrale de Informații. Întrevederea a avut loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Potrivit informațiilor transmise după întâlnire, cei doi au discutat despre situația de securitate din Europa de Est, parcursul european al Republicii Moldova și perspectivele economice ale țării.

Un alt subiect abordat a fost securitatea energetică. Vasile Tofan a prezentat măsurile întreprinse de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței energetice, inclusiv dezvoltarea unor noi interconexiuni cu Uniunea Europeană.

Republica Moldova caută noi investiții americane

Discuțiile au vizat și atragerea investițiilor americane în Republica Moldova. În acest context, au fost menționate oportunități pentru companiile din SUA în domenii precum energia, infrastructura, tehnologia informației și telecomunicațiile, agricultura și industria alimentară, dar și logistica.

Premierul a vorbit, de asemenea, despre reformele implementate de Republica Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și despre oportunitățile economice pe care acest parcurs le-ar putea crea.