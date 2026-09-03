România își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, iar Bruxelles-ul apreciază implicarea Bucureștiului în acest proces. Mesajul vine de la președintele Consiliului European, António Costa, aflat pe 3 septembrie într-o vizită la București.

În cadrul declarațiilor de presă președintele României, Nicușor Dan, a precizat că discuțiile au vizat inclusiv extinderea Uniunii Europene și necesitatea ca Republica Moldova să avanseze într-un ritm susținut spre aderare.

„Am discutat de asemenea despre procesul de extindere al Uniunii Europene și, bineînțeles, interesul nostru pentru ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut”, a declarat Nicușor Dan.

La rândul său, António Costa a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru susținerea parcursului său european. Președintele Consiliului European a subliniat că extinderea Uniunii reprezintă nu doar un proiect politic, ci și o investiție strategică în securitatea și stabilitatea Europei.

„Sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană”, a declarat António Costa.

Oficialul european a menționat că procesul de extindere trebuie să continue pe baza meritelor fiecărei țări candidate și a subliniat importanța menținerii ritmului înregistrat în ultima perioadă.

„Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră”, a spus Costa, referindu-se la extinderea Uniunii Europene.

Președintele Consiliului European a inclus Republica Moldova printre oportunitățile importante pentru viitorul Uniunii, alături de Ucraina și țările din Balcanii de Vest. În opinia sa, este esențial ca procesul de aderare să avanseze în continuare, cu respectarea condițiilor și reformelor necesare.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024.

În acest an, Chișinăul a făcut noi pași în procesul de negociere. La 15 iunie 2026, statele membre ale Uniunii Europene au deschis oficial primul cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina – „Valori fundamentale”. Acesta include domenii esențiale precum statul de drept, reforma justiției, drepturile fundamentale și combaterea corupției.

Ulterior, la 14 iulie, Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, în cadrul celei de-a treia Conferințe interguvernamentale Republica Moldova–UE, desfășurate la Bruxelles.