Clusterul 6 din procesul de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar urma să deschidă noi piețe pentru produsele moldovenești, afirmă premierul interimar, Eugeniu Osmochescu, care a reprezentat aseară țara noastră la cea de-a treia conferință interguvernamentală desfășurată la Bruxelles. În cadrul acesteia țara noastră a deschis încă două capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este vorba despre politica comercială externă și politica externă, de securitate și apărare.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este deja un contributor important la arhitectura de securitate europeană, prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a ingerințelor externe.

Eugeniu OSMOCHESCU, PREMIERUL INTERIMAR: „Acest grup de capitole dovedește faptul că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă un câștig strategic și pentru Europa deja de mulți ani. Integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate, stabilitate. Astăzi mai demonstrăm un lucru la fel de important, anume că Republica Moldova se pregătește să-și asume partea sa de responsabilitate pentru securitatea Europei. Prin consolidarea cooperării în domeniul politicii externe, securității, apărării, devenim un contribuitor activ la acțiunea externă a Uniunii Europeane, consolidând atât propria reziliență cât și securitatea întregii noastre regiuni.”

Premierul interimar spune că, în ultimii ani, Republica Moldova și-a consolidat cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării și s-a aliniat tot mai mult la politica externă comună. Totodată, aderarea la politica comercială a Uniunii Europene ar urma să deschidă noi piețe pentru produsele moldovenești.

Eugeniu OSMOCHESCU, PREMIERUL INTERIMAR: „Prin aderarea la politica comercială Comuna Uniunii Europeane, întreprinderele moldovenești vor deveni partea cele mai mari rețele de acorduri comerciale. Ceea ce va crea noi oportunități pentru investiții, exporturi și o creștere economică durabilă.”

Osmochescu a reconfirmat și calendarul asumat de autorități pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Eugeniu OSMOCHESCU, PREMIERUL INTERIMAR: „Obiectivul nostru rămâne neschimbat. Să încheiem negocierele de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030. Pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunei Europene.”

Și oficialii europeni au salutat deschiderea noului cluster de negocieri.

Thomas BYRNE, MINISTRU DE STAT PENTRU AFACERI EUROPENE AL IRLANDEI: „Este o zi istorică, o zi istorică pentru extinderea Uniunii Europene. Noi am deschis un cluster doar în luna iunie și astăpzi Consiliul a decis deschiderea clusterului 6 pentru relații externe pentru Republica Moldova. Cu adevărat este un progres semnificativ."

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, afirmă că Republica Moldova contribuie deja la securitatea continentului prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a ingerințelor externe.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai mare experiență din Europa în contracararea amenințărilor hibride împotriva societății democratice. Pe parcursul anilor, Rusia a încercat să sublineze de mai multe ori alegerea europeană a Republicii Moldova și de fiecare dată a suferit eșec. Lecțiile însușite de Republica Moldova ajută acum să protejăm alegerile întreaga Uniunea Europeană și să sprijinim partenerii din vecinătatea noastră.”

Clusterul 6 este al doilea grup capitole de aderare deschis de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, după Clusterul 1 „Valori fundamentale”, lansat pe 15 iunie tot la Bruxelles, când a avut loc cea de-a doua conferință inrerguventamentală dintre țara nostră și reprezentanții țărilor membre ale UE. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2030.