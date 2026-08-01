Republica Moldova își consolidează rolul de partener internațional și își aliniază politicile la standardele Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Externe a convocat prima ședință a Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară (CIDAU), în cadrul căreia a fost analizat proiectul Programului strategic pentru perioada 2027–2030, document ce va sta la baza acțiunilor externe ale țării în următorii patru ani.

Prima ședință a Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară (CIDAU) a fost prezidată de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos. La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul implementării cadrului legal adoptat recent, care reglementează mecanismul de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în Republica Moldova.

Programul va stabili prioritățile pentru următorii patru ani

Principalul subiect al ședinței a fost examinarea și avizarea consultativă a proiectului Programului multianual strategic în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară pentru perioada 2027–2030.

În cadrul reuniunii, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au prezentat obiectivele strategice, prioritățile geografice și tematice, direcțiile de intervenție și rezultatele urmărite prin acest document. Programul va servi drept bază pentru planificarea și implementarea activităților Republicii Moldova în domeniul cooperării internaționale și al asistenței umanitare în următorii patru ani.

Recomandările vor fi incluse în varianta finală a documentului

Propunerile și recomandările formulate de membrii Comitetului consultativ vor fi analizate de Ministerul Afacerilor Externe în procesul de definitivare a proiectului. Ulterior, documentul urmează să fie prezentat Guvernului pentru aprobare.

Obiectiv: o politică externă mai predictibilă și aliniată standardelor europene

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, adoptarea Programului strategic pentru perioada 2027–2030 va marca trecerea Republicii Moldova de la intervenții punctuale la o politică structurată și predictibilă de cooperare internațională pentru dezvoltare.

Autoritățile susțin că documentul este aliniat standardelor Uniunii Europene și obiectivelor procesului de aderare, inclusiv cerințelor prevăzute în Capitolul de negociere nr. 30 – „Relații externe”, reafirmând angajamentul Republicii Moldova de a acționa ca un partener internațional responsabil și credibil.