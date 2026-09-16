În discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut la 16 septembrie 2026 în fața Parlamentului European, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană.

Potrivit ei, Comisia Europeană va propune foi de parcurs specifice pentru țările candidate aflate în stadiul cel mai avansat, Republica Moldova fiind printre principalii beneficiari.

„Trebuie să recâștigăm și inima europenilor. Să creăm din nou sentimentul de apartenență la ceva mai mare decât noi. Apartenența la o casă comună, certitudinea că noi, ca europeni, vom putea întotdeauna să ne bazăm unii pe ceilalți. Nu trebuie decât să aruncăm o privire peste granițele noastre pentru a înțelege câtă vitalitate și-a păstrat această idee europeană. Nu trebuie decât să ne uităm la Ucraina, la Republica Moldova și la Balcanii de Vest. Nu trebuie decât să ne uităm la toate aceste state apropiate de Uniunea noastră”, a menționat președintele Comisiei Europene.

Apelul Ursulei von der Leyen

Președintele Comisiei Europene a susținut un important discurs despre starea Uniunii Europene în care face apel la solidaritatea statelor UE în abordarea schimbărilor climatice, a inteligenței artificiale și a concurenței cu China, susținând că nicio țară din UE nu poate face față singură acestor provocări.