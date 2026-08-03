Republica Moldova nu are motive să se teamă că Ungaria ar putea bloca procesul de aderare la Uniunea Europeană. Asigurările vin din partea ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care susține că relațiile dintre Chișinău și Budapesta sunt constructive, iar parcursul european al țării depinde, în primul rând, de reformele implementate de autoritățile moldovene.

În cadrul unei emisiuni televizate, șeful diplomației moldovenești a comentat speculațiile privind o eventuală opoziție a Ungariei față de extinderea Uniunii Europene și posibilele consecințe asupra Republicii Moldova.

Potrivit ministrului, schimbările politice produse recent la Budapesta au avut un efect pozitiv asupra unor decizii importante adoptate la nivel european.

„Nu este cazul să ne facem griji și trebuie să vorbim pe fapte. Odată cu schimbarea guvernului de la Budapesta, au fost deblocate cele 90 de miliarde de euro sprijin pentru Ucraina, a fost deblocat procesul de aderare și s-au deschis primele clustere de negociere. Procesul avansează și spre deschiderea celorlalte clustere, inclusiv în cazul Republicii Moldova”, a declarat Mihai Popșoi.

„Avem o relație foarte bună cu Ungaria”

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că dialogul dintre Chișinău și Budapesta rămâne unul constant și constructiv, indiferent de schimbările politice din statul ungar.

Popșoi a precizat că a avut recent o întrevedere cu noua ministră de Externe a Ungariei, Anita Orbán, și a dat asigurări că relațiile bilaterale vor continua în aceeași notă.

„Avem o relație foarte bună cu Ungaria. Am avut recent o discuție cu noua ministră de Externe, Anita Orbán. Am avut mereu o relație constructivă cu Budapesta și acest lucru va continua. Nu avem de ce să ne facem griji”, a afirmat ministrul.

Succesul aderării depinde de reformele de la Chișinău

Șeful diplomației consideră că principalul factor care va decide ritmul integrării europene îl reprezintă reformele implementate de autoritățile moldovene.

„Trebuie să avem responsabilitatea de a livra aici, acasă. Atât timp cât ne îndeplinim angajamentele, partenerii noștri europeni – fie că vorbim despre Budapesta, Varșovia, Berlin, Paris sau statele baltice – ne vor răspunde cu reciprocitate”, a spus Popșoi.

Integrarea europeană are loc deja, etapă cu etapă

Referindu-se la ideea unei integrări europene etapizate, ministrul a explicat că Republica Moldova beneficiază deja de numeroase mecanisme care o apropie de Uniunea Europeană.

Printre acestea se numără implementarea Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), aderarea la sistemul european de plăți SEPA, eliminarea tarifelor de roaming prin inițiativa „Roam like at Home”, participarea la programul Erasmus, precum și sprijinul oferit prin Facilitatea Europeană pentru Pace și Programul european de creștere și reziliență.

„Aceste etape deja se întâmplă și avem convingerea fermă că Republica Moldova va deveni un stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. Totul depinde de capacitatea noastră de a livra reformele aici, acasă”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a reiterat că obiectivul strategic al autorităților rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană, iar apropierea de blocul comunitar va continua prin implementarea reformelor asumate și consolidarea cooperării cu statele membre.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

Citeste si : Republica Moldova deschide oficial negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe”: Guvernul menționează că acest pas aduce „mai multă siguranță, oportunități economice și investiții”

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Citeste si : Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova. Maia Sandu: „Este o realitate pe care deja o construim”

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.