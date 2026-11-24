Republica Moldova a inițiat pregătirile pentru alinierea la sancțiunile sectoriale impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei și Belarusului. O foaie de parcurs care va stabili pașii necesari pentru aplicarea acestor restricții urmează să fie elaborată până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Decizia a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare, prezidat de prim-ministrul Vasile Tofan.

Documentul va stabili ce modificări legislative și ce mecanisme trebuie pregătite pentru ca Republica Moldova să poată aplica viitoarele sancțiuni europene. Este vorba despre două regimuri complexe de restricții: cele impuse Rusiei, în contextul agresiunii împotriva Ucrainei, și cele aplicate Belarusului.

Autoritățile vor evalua și efectele economice

Înainte de aplicarea măsurilor, autoritățile vor analiza impactul economic și social pe care acestea l-ar putea avea asupra Republicii Moldova.

Vor fi identificate sectoarele economice vulnerabile, riscurile pentru companii și eventualele dificultăți de adaptare. Totodată, documentul va include soluții pentru reducerea efectelor negative și măsurile de sprijin necesare.

Un alt pas important va fi consultarea reprezentanților sectoarelor economice care ar putea fi afectate. Autoritățile urmează să pregătească și ghiduri pentru companii, astfel încât acestea să înțeleagă ce restricții trebuie respectate, ce excepții există și care sunt procedurile de conformare.

De ce trebuie să adopte Republica Moldova aceste sancțiuni?

Potrivit autorităților, alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene este una dintre obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE.

În cadrul negocierilor de aderare, inclusiv la Capitolul 31 – Politica externă, de securitate și apărare, Republica Moldova trebuie să preia și să aplice, până la momentul aderării, toate sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii sale externe și de securitate comune.

Acest lucru înseamnă nu doar adoptarea restricțiilor în legislația națională, ci și aplicarea lor efectivă și prevenirea oricăror tentative de eludare.