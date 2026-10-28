Republica Moldova ar urma să aibă, din 2028, un Consiliu Fiscal independent, care va monitoriza politica bugetar-fiscală și va evalua modul în care sunt gestionate finanțele publice. Guvernul va trebui să țină cont de avizele acestei autorități, iar dacă va decide să nu le respecte, va fi obligat să explice public motivele. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și propus pentru consultări publice. Pentru primul an de activitate sunt estimate cheltuieli de 8,1 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noua autoritate va avea rolul de a evalua și monitoriza, în mod independent și transparent, politica bugetar-fiscală a statului. Consiliul va putea prezenta Parlamentului și Guvernului avize, rapoarte și recomandări privind finanțele publice.

Scopul instituției este de a contribui la respectarea disciplinei bugetare, la consolidarea credibilității finanțelor publice și la îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în domeniul bugetar-fiscal.

Avizele Consiliului vor avea caracter analitic și consultativ. Totuși, Guvernul va trebui să le ia în considerare, iar în cazul în care nu le va urma, va fi obligat să prezinte explicații publice.

De asemenea, Consiliul Fiscal va prezenta anual Parlamentului un raport privind activitatea desfășurată, evaluările realizate și modul în care și-a exercitat mandatul.

Cine va face parte din Consiliu

Noua autoritate va avea trei membri, selectați de comisia parlamentară de profil. Unul va fi ales dintre candidații propuși de Banca Națională a Moldovei, al doilea dintre cei propuși de Academia de Științe a Moldovei, iar al treilea dintre candidații înscriși la concurs, în condițiile legii.

Membrii vor fi numiți de Parlament pentru un mandat de cinci ani, cu votul majorității deputaților aleși. Tot Parlamentul va desemna președintele Consiliului, dintre cei trei membri, la propunerea comisiei parlamentare de profil.

Pentru a putea candida, persoanele interesate trebuie să aibă studii superioare și cel puțin zece ani de experiență și competență profesională în domeniul finanțelor publice, macroeconomiei sau gestiunii bugetare.

Totodată, candidații nu trebuie să fie membri ai unui partid politic sau ai unei organizații social-politice, deputați ori membri ai Guvernului.

Activitatea instituției va fi susținută de un aparat administrativ, iar efectivul-limită va fi de 11 persoane, inclusiv cei trei membri ai Consiliului.

8,1 milioane de lei pentru primul an de activitate

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, funcționarea Consiliului Fiscal va costa bugetul de stat aproximativ 8,1 milioane de lei în 2028, primul an de activitate.

Cea mai mare parte a cheltuielilor, circa 6,25 milioane de lei, va fi destinată personalului. Suma include remunerarea celor trei membri ai Consiliului, a cinci consilieri și a trei angajați administrativi, precum și contribuțiile obligatorii de asigurări sociale.

Consiliul Fiscal, o condiție pentru aderarea la UE

Ministerul Finanțelor precizează că proiectul a fost elaborat în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit instituției, în prezent, țara nu dispune de un Consiliu Fiscal sau de o altă instituție fiscală independentă, iar crearea unei asemenea autorități este necesară în perspectiva aderării la UE.

Despre intenția de a institui Consiliul Fiscal până în 2028, Ministerul Finanțelor a anunțat încă din decembrie 2025. Proiectul de lege se află acum în etapa consultărilor publice, iar operaționalizarea instituției este planificată pentru anul 2028.