Republica Moldova va deveni, în vara anului 2027, gazda Conferinței președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, și omologii săi au pus bazele unei platforme permanente de dialog și cooperare între legislativelor statelor aflate pe drumul aderării la UE.

Decizia a fost luată în cadrul Conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, desfășurată în perioada 7–8 iulie, la Belgrad. Cu această ocazie, participanții au semnat o declarație comună prin care își asumă consolidarea cooperării parlamentare și susținerea reciprocă în procesul de integrare europeană.

Documentul subliniază importanța strategică a aderării la Uniunea Europeană pentru statele candidate și pentru cetățenii acestora, evidențiind rolul esențial al parlamentelor în promovarea reformelor, armonizarea legislației cu normele europene și consolidarea instituțiilor democratice.

Semnatarii își reafirmă angajamentul de a continua implementarea reformelor și de a aplica în mod eficient acquis-ul Uniunii Europene, în conformitate cu principiile și standardele europene.

Platformă permanentă de cooperare între parlamentele statelor candidate

Noul mecanism de cooperare va reuni toate formele de colaborare interparlamentară, de la întâlniri între președinții parlamentelor și comisiile de specialitate până la schimburi de experiență între grupurile parlamentare și funcționarii secretariatelor legislative.

Declarația prevede, de asemenea, organizarea unor consultări periodice privind principalele provocări și obiective ale procesului de aderare la Uniunea Europeană, precum și schimbul de bune practici între statele candidate.

Potrivit documentului, parlamentele vor avea un rol central în adoptarea legislației necesare integrării europene, exercitarea controlului democratic asupra executivului, consolidarea instituțiilor statului și reprezentarea intereselor cetățenilor în procesul de aderare.

Conferința va deveni un eveniment anual

Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi organizată anual, în cadrul noii platforme permanente de dialog și cooperare.

Următoarea reuniune este programată pentru vara anului 2027 și va avea loc în Republica Moldova, care va reuni liderii legislativelor din statele candidate la Uniunea Europeană pentru a evalua progresele înregistrate în procesul de aderare și pentru a coordona poziții comune privind parcursul european.