Alexandru Stoianoglo intră în turul doi cu un avantaj în fața lui Fiodor Găgăuz, dar fără garanția unei victorii. Experții avertizează că dacă rețeaua Șor își mobilizează alegătorii, raportul de forțe s-ar putea schimba. O miză la fel de importantă este controlul Adunării Populare, unde, sub eticheta de independenți, au candidat și oameni care au trecut prin partide proruse. Analiștii avertizează că autonomia ar putea deveni și mai ostilă autorităților centrale. Mihail Sirkeli susține că noua putere de la Comrat va fi folosită de Moscova pentru a pune piedici aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Deși rezultatele alegerilro pentru funcția de bașcan au fost ușor previzibile și așteptate, totuși anumite cifre au surprins, susțin experții.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Era un rezultat previzibil, asta arăta și realitatea din teren și sondajele. Bineînțeles, eu cumva am crezut că diferența o să fie mai mică între cei doi, bazându-mă pe structurile Partidului Socialistilor din teritoriu, dar analizând rezultatele socialiștilor în Adunarea Populară, îmi dau seama că și acolo pentru ei situația este destul de tristă.”

Mihail SIRKELI, REDACTOR ȘEF NOKTA.MD: „Pentru mine puțin surprinzător a fost rezultatul lui Cornel Durnic. Candidat apărut foarte brusc în această campanie electorală. A dispărut, practic și el apare și acumulează 15%. Eu cred că acest rezultat e cumva o anomalie.”

Ștefan Bejan și Mihail Sirkeli spun că ăe greu de făcut previziuni sau calcule pentru turul doi.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Cu siguranță, Alexandru Stoianoglo pleacă prima șansă, luând în calcul și cele 38% dintre voturi pe care le-a luat. Acum, cum se vor împărți celelalte voturi, este greu de spus, pentru că nu avem niște candidați care au luat voturi în baza unor ideologii și, prin urmare, nu există o repartizare clară.”

După discursurile din campanie, Bejan apreciază că alegătorii Ivanei Köksal, ai lui Serghei Anastasov și ai lui Oleg Garizan s-ar putea orienta spre Stoianoglo. De cealaltă parte, jurnalistul Mihail Sirkeli, crede că voturile lui Cornel Dudnic ar putea merge către Fiodor Găgăuz. Sirkeli avertizează însă că decisivă ar putea fi mobilizarea rețelei Șor, despre care presupune că l-ar favoriza pe candidatul socialiștilor.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Mai mult contează ce se va întâmpla în turul 2. Cine va câștiga. Și aici noi trebuie iarăși să ieșim din considerate că noi nu avem o campanie liberă și corectă. Noi avem o campanie unde Moscova influențează, Moscova se amestecă și are mai multe instrumente ca să influențeze rezultatul turului 2.”

În paralel cu lupta pentru funcția de bașcan se decide și cine va controla legislativul autonomiei. Potrivit lui Bejan, printre cei 13 câștigători și cei calificați în turul doi se regăsesc foști reprezentanți ai partidelor Șansă și Renaștere. În cursă au rămas și persoane care anterior s-au aflat pe listele formațiunii Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG; „Deci această etichetă de „independent” nu corespunde neapărat realității și sunt unii oameni care de-a lungul timpului și-au demonstrat o afiliere politică față mai ales de partidele pro-ruse.”

Mihail Sirkeli susține că opt dintre cei 13 candidați aleși din primul tur ar fi afiliați rețelei Șor. În evaluarea sa, noua Adunare Populară ar putea fi mai radicală și mai conflictuală în relația cu autoritățile centrale.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Va fi o majoritate loaială Moscovei și ostilă Chișinăului. Va fi controlată de Șor, va fi controlată de Peskov, va fi controlată de Kirienko, asta mai puțin contează. Va fi majoritatea ostilă Chișinăului și prietenoasă Moscovei. Asta e realitatea. Și încă un lucru, va fi foarte zgomotoasă și foarte vocală. Adunarea populară precedentă nu a fost așa vocală, deși a făcut mult zgomot, dar au fost deputați slabi din punct de vedere retoric și așa mai departe. Acum acolo merg și au trecut deja niște oameni cu capacități de a crea, de a destabiliza și așa mai departe.”

Ștefan Bejan spune că în turul doi au ajuns și candidați cu viziuni proeuropene sau dispuși la un dialog pragmatic cu Chișinăul, cât de mari sunt șansele acestora rămâne de văzut.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Deci, este o adunare populară destul de pestriță și negocierile vor fi probabil dure pentru organizarea, pentru crearea unei majorități. Și aici probabil va conta foarte mult cine va fi bașcanul Găgăuziei, așa încât acesta să poată influența crearea unei majorități pragmatice.”

Sirkeli avertizează că o majoritate loială Moscovei ar putea bloca activitatea unui bașcan mai apropiat de Chișinău și ar putea fi folosită pentru a împiedica parcursul european al Republicii Moldova.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Țintă principală - sabotarea procesului de integrare europeană. Și asta va fi rolul Găgăuziei. Și Moscova pentru asta va fi Găgăuză. Sabotarea procesului de integrare europeană. Și în ultimul, deci, ultimele scurgeri, să zicem așa, publicate pe EHO Moscovi, probabil ați auzit despre ele, de Venedictov. Moscova vrea federalizarea Republicii Moldova.”

Bejan consideră că există încă loc pentru o majoritate pragmatică. Direcția în care va merge autonomia va depinde atât de votul din turul doi, cât și de înțelegerile politice care vor urma.