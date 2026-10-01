Cât de mare este riscul să rămânem fără apă? Cât de gravă este situația și ce soluții au autoritățile? Lorena Bogza va încerca să obțină răspunsuri la aceste întrebări în emisiunea În PROfunzime de joi, 1 octombrie. Invitatul său este ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Vom discuta, de asemenea, despre comunicarea defectuoasă între autoritățile centrale și primăria capitalei și cum această criză este folosită în interes politic.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.