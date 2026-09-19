România condamnă organizarea secțiilor de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților de la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe de la București susține că demersul încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„România condamnă organizarea scrutinului de către Federația Rusă în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților de la Chișinău”, se arată în declarația MAE român.

Potrivit instituției, organizarea scrutinului în regiunea transnistreană este „în totală contradicție” cu eforturile autorităților de la Chișinău și ale partenerilor internaționali de a contribui la reglementarea politică a conflictului transnistrean.

Bucureștiul reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe de la București a reafirmat sprijinul României pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional.

Declarația vine în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, scrutin organizat în septembrie în Rusia, dar pentru care Moscova a deschis secții și în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.

România susține că orice acțiune electorală desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

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