Rusia nu mai poate influența procesul electoral din UTA Găgăuzia prin controlul regulilor de organizare a alegerilor, susține directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. Potrivit acestuia, scrutinul din autonomie trebuie să se desfășoare în baza legislației naționale, iar procesul de monitorizare a posibilelor fluxuri de criptomonede continuă. Declarațiile au fost făcute ieri, la Moldova Security Forum.

Șeful SIS a explicat că aplicarea legislației naționale schimbă cadrul în care sunt organizate alegerile din autonomie. El a invocat decizia Curții Constituționale și rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea scrutinului.

„Rusia a pierdut unul dintre instrumentele sale principale de influențare a situației în Găgăuzia - capacitatea de a controla alegerile și de a seta regulile”, a declarat Musteață.

Referindu-se la posibilele fluxuri de criptomonede asociate contextului electoral, directorul SIS a precizat că verificările sunt în desfășurare, fără a oferi detalii suplimentare. Totodată, el a subliniat că utilizarea criptomonedelor nu reprezintă singurul aspect relevant pentru evaluarea influențelor asupra autonomiei.

„Procesul continuă. Mă opresc aici”, a afirmat șeful SIS.

De ce sunt organizate alegerile

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit CEC, pentru funcția de Bașcan poate candida un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot care are cel puțin 35 de ani, a domicilia sau domiciliază în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoaște limbile română și găgăuză. Mandatul Bașcanului este de patru ani.

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