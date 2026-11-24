Salariul minim pe țară ar putea crește de la 6.300 la 7.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Propunerea aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a fost înaintată Guvernului spre aprobare.

Potrivit proiectului de hotărâre, noul salariu minim ar urma să fie stabilit pentru un program complet de lucru de 169 de ore pe lună, ceea ce reprezintă un tarif minim de 41,42 lei pe oră.

Majorarea propusă este de 700 de lei sau 11,1% față de nivelul actual. Potrivit notei de fundamentare, creșterea ar depăși rata inflației prognozată pentru anul 2027, estimată la 6,2%.

Variantele analizate

Ministerul Muncii precizează că, în cadrul consultărilor cu reprezentanții sindicatelor, patronatelor și Ministerului Finanțelor, au fost analizate trei variante de majorare: 7.000, 7.300 și 7.600 de lei. În final, a fost aleasă varianta de 7.000 de lei, ținând cont de posibilitățile bugetare pentru anul viitor.

Potrivit documentului, o majorare peste acest nivel ar necesita resurse financiare suplimentare sau redistribuiri de la alte politici publice. Totodată, peste 90% din costurile plăților compensatorii din sectorul bugetar ar urma să fie suportate de bugetele locale.

Nota de fundamentare mai arată că, pentru angajații din sectorul bugetar ale căror salarii de bază sunt sub noul prag, majorarea se va reflecta prin plata compensatorie. Costurile suplimentare estimate pentru bugetul anului 2027 se ridică la 204 milioane de lei, pentru 11 luni de plată.

De asemenea, documentul menționează că, la 7 octombrie 2026, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova au convenit asupra unui salariu minim de 7.600 de lei pentru anul 2027 în unitățile din sectorul real al economiei, în condițiile Convenției colective bipartite.

Când va intra în vigoare

În prezent, salariul minim pe țară este de 6.300 de lei. Dacă proiectul va fi aprobat de Guvern, noul cuantum de 7.000 de lei va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.