Scandal după decizia Curții Constituționale privind UTA Găgăuzia. Conducerea autonomiei acuză Chișinăul că încearcă să reducă din atribuțiile regiunii și cere demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole. Reacția vine după ce magistrații au anulat mai multe prevederi din legea care reglementează statutul special al autonomiei.

După hotărârea Curții Constituționale, conducerea Adunării Populare din UTA Găgăuzia a ieșit în fața presei. Președintele instituției, Valentin Gaidarji, a criticat dur decizia judecătorilor și a declarat că aceasta pune în pericol statutul autonomiei.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Această decizie nu este un act al legii constituționale, dar prezintă o intervenție politică abuzivă și nelegitimă.”

Gaidarji a cerut și demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole. El a mai declarat că limitarea competențelor autonomiei ar putea genera tensiuni în regiune și a anunțat că autoritățile locale vor decide în perioada următoare ce măsuri vor întreprinde.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Cerem public și direct demisia doamnei Domnica Manole din funcția de președinte a Curții Constituționale.”

Reacția vine după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul special al Autonomiei Găgăuze. Prin hotărârea pronunțată, Adunarea Populară pierde dreptul de a participa la numirea șefilor poliției, ai direcției regionale a Serviciului de Informații și Securitate și ai direcției regionale de justiție. Totodată, autonomia nu va mai putea avea propria comisie electorală și nici reguli distincte pentru organizarea alegerilor regionale.

Astăzi Adunarea Populară a adoptat o declarație în care solicită Președintelui, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova să revină la dialog.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Nu suntem de acord cu concluziile Curții Constituționale și ne exprimăm regretul profund că decizia limitează atribuțiile Autonomiei aprobate de Parlamentul Republicii Moldova prin legea 344 din 1944.”

Vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu, susține că hotărârea va avea efecte nu doar juridice, ci și politice și va influența relațiile dintre Chișinău și Comrat. De cealaltă parte, Ministerul Justiției susține că modificările sunt necesare pentru a respecta Constituția și delimitarea competențelor dintre autoritățile centrale și cele locale. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi contestată și a intrat în vigoare din momentul pronunțării.