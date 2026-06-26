Scandalul de la MoldATSA este un eșec al guvernării, spune președintele Maia Sandu. Invitată la emisiunea „În Profunzime”, șefa statului a declarat că a aflat despre neregulile de la întreprindere din presă, deși SIS transmisese anterior unele informații despre directorul Dumitru Vangheli. Potrivit ei, instituțiile statului nu au făcut verificările necesare. Referitor la angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, Maia Sandu spune că nu a avut nicio implicare și consideră că aceasta trebuie să restituie banii primiți drept remunerare de la MoldATSA.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „S-a aflat că directorul MoldATSA a fost angajat cu un CV în care au fost introduse chestiuni false, lucruri pe care el nu le-a făcut. Și prima întrebare este dumneavoastră când ați aflat despre asta și ce măsuri ați cerut să fie întreplinse?”

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Eu am aflat din această investigație ziarului de gardă că nu corespunde realitatea cu ce a scris-o un CV. Și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație. Bine, omul și-a sumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării. Chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs. Dar sunt multe întrebări ce s-a întâmplat pe parcurs. Pentru că dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz, clar. Și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.

Maia Sandu spune că SIS a transmis semnale privind activitatea directorului MoldATSA, însă verificările făcute de instituțiile responsabile nu au scos la iveală nereguli, iar acesta și-a continuat activitatea.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Recomandarea cu care s-a venit a fost că activitatea întreprinderii este eficientă, că s-au îmbunătățit indicatorii. Dar e clar, indiferent de activitate și indiferent de rezultate, că nici controlul atunci când au apărut suspiciunile nu a fost făcut până la capăt și nici activitatea de zi cu zi, pentru că Consiliul de Administrare se adună de câteva ori, nu știu, pe lună sau o dată în trimestru, dar ăsta este rolul în principal al Consiliului de Administrare. Deci au fost eșecuri în sistem de mai multe ori, care au permis ca această persoană să intre în funcție și să fie în funcție o perioadă.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Această persoană a fost propusă inclusiv de către Radu Marian, el a recunoscut public acest lucru. Ați avut discuții cu Radu Marian pe acest subiect?

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Bineînțeles că am avut. Acum, pentru această întreprindere nu există foarte mulți pretendenți pentru această funcție. Este o funcție mai specifică. A venit acest CV, omul vine din diasporă, are un CV bun, s-a prezentat bine la interviu, deci toate lucrurile arătau destul de bine. Nu a fost intenția cuiva să îl impună. Dacă ar fi știut Radu sau altă lume ce se ascunde în spatele acestei persoane, evident că nu l-ar fi promovat.”

Reacții au provocat și informațiile despre angajarea verișoarei președintei, Anastasia Tăburceanu, la MoldATSA, unde avea un salariu de 120 de mii de lei pe lună. Maia Sandu spune că a aflat despre acest caz din investigația RISE.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv, vizavi de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă din aceste zile despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120 de mii de lei. După mine este amoral să iei banii nemeritați și acești bani trebuie întorși.

- Cum?

- Nu este treaba mea, e treaba APP-ului și a instituției să vadă cum acești bani pot fi întorși. În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la MoldATSA, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni. Există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați.”

Anastasia Taburceanu nu a comentat deocamdată declarațiile șefei statului. Președintele spune că acest caz trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate întreprinderile de stat, care acum ar putea trece prin niște verificări extinse.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA este un eșec al nostru pentru că nu am verificat lucrurile corect. În același timp, faptul că o rudă de-a mea a primit bani pe care nu i-a meritat nu este vina mea. Așa cum rudele mele nu răspund pentru acțiunile mele, așa și eu nu răspund pentru acțiunile lor.”

Șefa statului a subiliniat că nu a recomandat niciodată vreo rudă de-a sa pentru vreo funcție.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „E clar pentru toată lumea că mă afectează și pe mine, deci afectează și imaginea mea și afectează și imaginea guvernării. Ce pot să spun, încă o dată, este că eu nu am cerut niciodată să fie favorizate rudele mele și că nu pot să răspund pentru acțiunile lor, așa cum ele nu răspund pentru acțiunile mele. Eu sunt persoană publică de 14 ani, eu sunt în funcții publice de ceva timp și în toată această perioadă am demonstrat că nu am obținut foloase necuvenite legate de funcția mea.”

Situația de la Moldatsa a ieșit la iveală după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că șeful întreprinderii ar fi obținut funcția pe baza unor informații false incluse în CV. Dumitru Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Acesta a fost demis din funcție. Ulterior, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi ridicat anul acesta un venit lunar de 120 de mii de lei lunar. Ulterior, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției. Între timp Guvernul și Agenția Proprietății Publice au inițiat o anchetă internă.