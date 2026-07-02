Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea MAN va propune o moțiune de cenzură împotriva guvernului, pe fondul scandalului MoldATSA. Într-un mesaj video, acesta a declarat că sâmbătă Consiliul Național extins al partidului va aproba inițiativa, iar ulterior deputații din parlament vor fi îndemnați să o semneze. Contactați de PRO TV, responsabilii de la guvern nu ne-au răspuns deocamdată pentru o reacție.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Sâmbătă, Partidul MAN va întruni Consiliul Național extins, iar unul dintre subiectele importante va fi aprobarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, pe care o vom înainta în parlament”.

Primarul Chișinăului a criticat guvernarea PAS și a afirmat că moțiunea ar trebui să conducă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Ce are loc acum? Un fel de mimare așa-numitei curățenii în instituții, cu câteva demisii de ochii lumii. Sau pentru verișoare sunt legi speciale?”.

„Curățenie generală” în instituțiile statului și filtre mai aspre de control în urma scandalului de la MoldATSA

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri care prevede verificări mai stricte la numirea șefilor instituțiilor de stat, controale în toate întreprinderile de stat, reducerea și reorganizarea consiliilor de administrare, publicarea indicatorilor de performanță și a salariilor conducerii, precum și sancționarea tuturor persoanelor care au comis abuzuri.

Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată

La scurt timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată și va trece în coordonarea ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a cerut tuturor ministerelor să prezinte rapoarte privind aceste remunerări și le-a recomandat celor care nu își pot justifica activitatea și veniturile să își dea demisia de onoare.

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PAS i-a retras calitatea de membru Anastasiei Taburceanu

Miercuri, într-un mesaj video publicat, președintele Parlamentului și liderul formațiunii, Igor Grosu, a recunoscut că au fost comise greșeli instituționale și umane. Astfel, în cadrul Biroului Permanent Național al partidului, Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membru PAS, iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost propuși pentru excludere din formațiune. De asemenea, Igor Grosu a cerut Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al Metalferos și revizuirea salariilor mari din întreprinderile de stat.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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Luni, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot atunci și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.