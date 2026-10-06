Astăzi, 6 octombrie, este ultima zi în care candidații pot depune documentele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile regionale din UTA Găgăuzia, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Organele electorale responsabile de recepționarea dosarelor vor primi documentele până la ora 17:00. După expirarea termenului-limită, dosarele depuse vor fi examinate de consiliile electorale competente.

Potrivit procedurii electorale, cererile și documentele prezentate de candidați urmează să fie examinate în termen de cel mult șapte zile de la data depunerii.

Astfel, în perioada următoare, consiliile electorale vor verifica actele depuse și vor decide asupra înregistrării candidaților în cursa pentru alegerile regionale din UTA Găgăuzia.

Cine s-a înscris în cursa pentru fotoliul de Bașcan

Pentru funcția de Bașcan și-au anunțat intenția de a candida mai multe persoane. Printre acestea se numără Serghei Anastasov, Petru Vlah, Fiodor Gagauz, Ivanna Kioksal, Alexandr Stoianoglo, Ivan Câlcic și Corneliu Dudnic.

De ce sunt organizate alegerile

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit CEC, pentru funcția de Bașcan poate candida un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot care are cel puțin 35 de ani, a domicilia sau domiciliază în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoaște limbile română și găgăuză. Mandatul Bașcanului este de patru ani.

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