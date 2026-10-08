Guvernul propune o nouă configurație administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care prevede 273 de primării și trei regiuni - Nord, Centru și Sud. Reforma presupune reorganizarea actualelor 32 de raioane și amalgamarea voluntară a mai multor primării, cu scopul de a consolida administrațiile locale. În același timp, autoritățile susțin că serviciile publice vor rămâne disponibile în fiecare localitate, astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze în altă parte pentru a obține acte sau alte servicii. Toate detaliile au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe de presă susținută de secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu.

Potrivit oficialului, în cadrul noii organizări, primăriile ar urma să-și consolideze capacitatea administrativă prin crearea unor funcții dedicate elaborării proiectelor, achizițiilor publice și planificării teritoriale - domenii care, potrivit autorităților, lipsesc în prezent din multe administrații locale.

În același timp, accesul cetățenilor la servicii publice ar urma să rămână la nivel local. În fiecare localitate ar urma să existe un reprezentant al primarului și un centru unificat de prestare a serviciilor, unde oamenii vor putea solicita acte, adeverințe, consultații sau audiențe, fără a fi nevoiți să se deplaseze la sediul administrației rezultate în urma amalgamării.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „În rezultatul procesului de amalgamare, Guvernul propune următoarea configurație administrativă: 273 de primării, 3 regiuni, 3 municipii de nivelul II (Taraclia, Chișinău și Bălți) și Găgăuzia."

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Potrivit prezentării, prin amalgamare, mai multe localități ar urma să formeze administrații locale mai mari. Guvernul susține că astfel populația medie a unei primării ar putea crește de la aproximativ 1.900 de locuitori înainte de amalgamare la circa 6.758 de locuitori după amalgamare.

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Totodată, Buzu susține că un element important în procesul de amalgamare este că Guvernul oferă stimulente pentru dezvoltare - 3000 de lei pe cap de locuitor din primăria care se amalgamează.

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Întrebat dacă Guvernul dispune de resursele financiare necesare pentru acordarea Stimulentului II, Alexei Buzu a răspuns afirmativ.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Luni am participat la Consiliul de Asociere, Comisia Europeană a anunțat debursarea unei noi tranșe de 157 milioane de euro. O parte din acești bani vor merge pentru stimulente."

Noua structură administrativ-teritorială

Potrivit noii structuri administrativ-teritorială a țării, anunțată de premier și secretarul general al Guvernului, cele 32 de raioane ar urma să dispară și să fie înlocuite cu trei regiuni mari — Nord, Centru și Sud. Totodată, va fi creat municipiul Taraclia, în timp ce Autonomia Găgăuză și municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul special.

Guvernul afirmă că scopul reorganizării este crearea unor primării mai puternice, care să primească mai multe resurse, competențe și posibilitatea de a administra bunurile comunităților, în timp ce cheltuielile pentru administrarea raioanelor ar urma să fie reduse și direcționate către nevoile comunităților.

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