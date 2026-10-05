În contextul incidentului de astăzi de la Palanca, premierul Vasile Tofan a declarat, de la Bruxelles, că incursiunile dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc tot mai mare pentru populație și infrastructură. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a condamnat noile încălcări și a cerut consolidarea supravegherii și apărării antiaeriene.

Securitatea Republicii Moldova a fost unul dintre principalele subiecte discutate azi la Bruxelles la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană.

Kaja KALLAS, ÎNALTUL REPREZENTANT AL UE PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICĂ DE SECURITATE: „Securitatea a fost un subiect important pe ordinea noastră de zi, pentru că au fost constatate multe încălcări ale spațiului aerian și tentative de sabotaj din partea Rusiei. Dronele rusești au trecut, și chiar în acest weekend, în spațiul aerian din Moldova, ceea ce este inacceptabil, pentru că, de fapt, Kremlinul periclitează, astfel, vieți omenești pe întregul continent.

Acțiunile Moscovei urmăresc să stârnească frică și să ne paralizeze deciziile. Noi încercăm, însă, să răspundem cu reziliență și mai mult sprijin pentru Ucraina.”

Premierul Vasile Tofan a declarat că incursiunile repetate reprezintă un pericol direct pentru oameni și infrastructura civilă, iar consolidarea capacităților de apărare a devenit o prioritate.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Încălcările repetate ale spațiului aerian al Moldovei de către drone și rachete rusești reprezintă un risc serios pentru populația noastră și pentru infrastructura civilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul UE în consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare ale Moldovei prin Instrumentul european pentru pace.”

Tofan a declarat la Bruxelles că numărul dronelor care survolează sau pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova este în creștere. Premierul a subliniat că neutralitatea țării nu înseamnă că statul trebuie să renunțe la investițiile în propria apărare. Sefa diplomatiei europene, Kaja Kallas a subliniat că Uniunea Europeană a alocat, în perioada 2021–2026, 317 milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

Kaja KALLAS, ÎNALTUL REPREZENTANT AL UE PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICĂ DE SECURITATE:„Doar în 2026, 120 mln de euro vor merge către apărarea antiaeriană.”

Săptămâna trecută ministrul apărării, Anatolie Nosatîi a anunțat că acești bani vor merge pentru un sistem de apărare antiaeriană bazat pe rachete și drone interceptoare, menit inclusiv să doboare dronele care intră ilegal în spațiul aerian al țării. Autoritățile de la Chișinău spun că, în condițiile în care spațiul aerian al țării este încălcat de Rusia tot mai des în ultima perioadă, supraveghere dezvoltarea capacităților antiaeriene sunt printre prioritățile de securitate ale țării.