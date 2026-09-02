Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind 21 de subiecte. Printre cele mai importante se numără modificarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional. Totodată, Executivul a examinat ajustările la bugetul asigurărilor sociale de stat și la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

UPDATE 10:40 Miniștrii au aprobat și o serie de proiecte ce vizează armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene, promovarea negocierilor colective și introducerea unor noi reguli pentru verificarea biocarburanților și combustibililor din biomasă.

Cabinetul de miniștri a aprobat, de asemenea, regulamentul privind serviciul public de salubrizare, precum și noi reguli privind evaluarea performanțelor experților judiciari.

Printre deciziile adoptate se numără și măsuri privind indemnizațiile pentru chirie acordate unor angajați cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea unor bunuri imobile către autoritățile locale și exproprierea unui bun afectat de lucrările de construcție a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

Guvernul a aprobat și mai multe documente în domeniul educației și justiției, inclusiv privind funcționarea Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație și planul de construire și renovare a clădirilor necesare sistemului instanțelor judecătorești.

UPDATE 10:20 Guvernul a aprobat cinci proiecte importante. Printre acestea se numără rectificarea bugetului de stat și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar.

Cabinetul de miniștri a aprobat și modificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026, inclusiv majorarea cu 550 de milioane de lei a fondurilor destinate sprijinirii populației pentru reducerea vulnerabilității energetice.

Totodată, au fost aprobate modificările bugetului fondurilor de asigurare medicală obligatorie, organizarea participării Republicii Moldova la sistemul european EESSI pentru schimbul de date privind securitatea socială, precum și proiectul privind consolidarea independenței Băncii Naționale a Moldovei.

UPDATE 10:05 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU: „Este o ședință plină, avem de luat decizii importante. Prima decizie o să fie despre rectificarea bugetară, trebuie să facem schimbări în buget pentru a ne asuma costurile suplimentare. Ne-am asumat anumite obligații: în primul rând să oferim oamenilor compensații în sezonul rece, asta ține de rectificarea bugetară, ne-am asumat să venim cu această plată unică către profesori și alți bugetari."

UPDATE 10:04 Ședința a început

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la resursele umane

2.(PL) – Proiect de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional (număr unic 868/MF/2026|) Victoria Belous

3.(PL) – Proiect de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 nr. 320/2025 (număr unic 862/MMPS/2026) Natalia Plugaru

4.(PL) – Proiect de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 nr. 321/2025 (număr unic 869/MS/2026) Alexandru Gasnaș

5.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru organizarea participării Republicii Moldova la Sistemul electronic de schimb de date privind securitatea socială (EESSI) (număr unic 731/MMPS/2026) UE Natalia Plugaru

6.(PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte privind independența Băncii Naționale a Moldovei) (număr unic 401/MF/BNM/2026) UE Victoria Belous

7.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de răspuns la HIV, infecții cu transmitere sexuală (ITS) și hepatite virale B, C și D pentru anii 2026-2030 (număr unic 538/MS/2026) Alexandru Gasnaș

8.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene (număr unic 638/CS/2026)Alexei Buzu

9.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind promovarea negocierilor colective pentru anii 2026-2030 (număr unic 775/MMPS/2026) Natalia Plugaru

10.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare și modificarea unor acte normative (număr unic 277/MEn/2026) UE Dorin Junghietu

11.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare, procedura și criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de contestare a rezultatelor evaluării performanțelor (număr unic 127/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

12.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de salubrizare (număr unic 973/MM/2025) Gheorghe Hajder

13.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație” (număr unic 512/MEC/2026) Dan Perciun

14.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2018 (număr unic 669/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

15.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 624/MEn/2026) Dorin Junghietu

16.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale Etulia, UTA Găgăuzia (număr unic 481/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

17.(HG) Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunului afectat permanent de lucrările de interes național de construcție a Portului Internațional Liber „Giurgiulești” (număr unic 956/MIDR/2025) Ion Ciumac

18.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la acordul de schimbare a destinației unor bunuri din proprietatea unităților administrativ-teritoriale și de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat (număr unic 668/MEC/2026) Dan Perciun

19.(A-A-IL) - Aviz asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (reforma „Restart în educație”) (Amendamente la IL nr.260/2026) Dan Perciun

20.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (IL 224/2026)Dan Perciun

21.Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (număr unic 866/MJ/2026) Vladislav Cojuhari