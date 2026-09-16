Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind 26 de subiecte.

UPDATE 10:35 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor și Legea nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă) (număr unic 578/MAI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:32 Proiect de lege privind comunitățile de energie și modificarea unor acte normative (număr unic 517/MEn/2026) - APROBAT

UPDATE 10:12 Radu Musteață a fost numit șef la AIPA.

UPDATE 10:09 Andrei Uncuță a fost numit șef la CNAM.

UPDATE 10:08 Ion Dodon a fost numit șef la APP.

UPDATE 10:06 Elena Țîbîrnă a fost numită șef la FISC.

UPDATE 10:05 Ședința a început.